{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 90 тыс.

Количество летальных исходов в стране достигло 6 329

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 мая. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Бразилии выросло до 91 589, за последние сутки зарегистрировано 6 209. Об этом свидетельствует опубликованная в пятницу обновленная сводка Минздрава страны.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

При этом число летальных исходов за сутки увеличилось на 428 и достигло 6 329. В обоих случая рост показателей составил 7%.

Эпицентром заражения в стране является штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается свыше 30 тыс. инфицированных и более 2,5 тыс. умерших. За ним идет Рио-де-Жанейро, где выявлено более 10 тыс. заразившихся и 921 летальный исход.

Тяжелая эпидемиологическая ситуация складывается также в северо-восточных штатах Сеара (свыше 7,8 тыс. инфицированных и 505 умерших), Пернамбуку (более 7,3 тыс. заразившихся и 603 умерших) и Мараньян (свыше 3,5 тыс. инфицированных и 204 умерших), а также в штатах Амазонас (свыше 5,7 тыс. инфицированных и 476 умерших) и Пара (почти 3,2 тыс. инфицированных и 235 умерших) на севере страны.

Как отмечается, скорость распространения инфекции значительно увеличилась в столицах штатов. В столице Мараньяна Сан-Луисе этот показатель удваивается каждые 2,5 дня, в связи с чем местный суд предписал властям ужесточить с понедельника карантинные меры и закрыть город. В Манаусе (штат Амазонас) число летальных исходов удваивается каждые 4,3 дня, для захоронений на кладбищах роют траншеи. В штате Пара, где до 27 апреля не было ограничений на работу торговых учреждений, число заразившихся за неделю практически утроилось.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов инфицирования, а в сентябре произойдет спад.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.

Теги
БразилияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
На Камчатке работающим с коронавирусом медикам перечислили первые региональные надбавки
Федеральные выплаты за апрель планируют перечислить до 15 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС