В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 90 тыс.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 мая. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Бразилии выросло до 91 589, за последние сутки зарегистрировано 6 209. Об этом свидетельствует опубликованная в пятницу обновленная сводка Минздрава страны.

При этом число летальных исходов за сутки увеличилось на 428 и достигло 6 329. В обоих случая рост показателей составил 7%.

Эпицентром заражения в стране является штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается свыше 30 тыс. инфицированных и более 2,5 тыс. умерших. За ним идет Рио-де-Жанейро, где выявлено более 10 тыс. заразившихся и 921 летальный исход.

Тяжелая эпидемиологическая ситуация складывается также в северо-восточных штатах Сеара (свыше 7,8 тыс. инфицированных и 505 умерших), Пернамбуку (более 7,3 тыс. заразившихся и 603 умерших) и Мараньян (свыше 3,5 тыс. инфицированных и 204 умерших), а также в штатах Амазонас (свыше 5,7 тыс. инфицированных и 476 умерших) и Пара (почти 3,2 тыс. инфицированных и 235 умерших) на севере страны.

Как отмечается, скорость распространения инфекции значительно увеличилась в столицах штатов. В столице Мараньяна Сан-Луисе этот показатель удваивается каждые 2,5 дня, в связи с чем местный суд предписал властям ужесточить с понедельника карантинные меры и закрыть город. В Манаусе (штат Амазонас) число летальных исходов удваивается каждые 4,3 дня, для захоронений на кладбищах роют траншеи. В штате Пара, где до 27 апреля не было ограничений на работу торговых учреждений, число заразившихся за неделю практически утроилось.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов инфицирования, а в сентябре произойдет спад.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.