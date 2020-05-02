На Камчатке работающим с коронавирусом медикам перечислили первые региональные надбавки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая. /ТАСС/. Первые региональные надбавки к заработной плате перечислены камчатским медикам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что врачи, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, будут получать доплату в 80 тыс. рублей. В общей сложности, с учетом северных надбавок, размер выплаты будет доходить до 186 тыс. рублей. Размер доплаты для среднего медицинского персонала составит 50 тыс. рублей, для младшего - 25 тыс. рублей. Выплаты будут проводиться в течение трех месяцев, начиная с апреля.

"Как минимум тринадцать учреждений края уже получили региональные выплаты. На эти цели медицинским организациям перечислены средства краевого бюджета в объеме 40 млн рублей, в том числе и тем, кто первыми встали на борьбу с инфекцией - Краевому центру по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Ожидаемый срок поступления средств из федерального бюджета для перечисления выплат за апрель - до 15 мая" - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Камчатского края Елены Сорокиной.

За счет средств федерального бюджета выплаты стимулирующего характера будут производиться за фактически отработанное в течение месяца время. Сорокина заверила, что все средства дойдут до получателей.

Ранее ТАСС сообщал, что Камчатский край одним из первых в России получил партию тестов нового поколения, которые позволяют проведение лабораторных анализов в пять раз быстрее - фактически за час при правильной транспортировке взятого материала. В первую очередь ими обследуют медработников, которые находятся в зоне риска распространения коронавируса.

С 1 апреля на полуострове действует режим полной самоизоляции. В настоящий момент на Камчатке 281 официально подтвержденный случай заражения коронавирусом.