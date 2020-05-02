Полевой госпиталь в Центральном парке Нью-Йорка прекратит прием пациентов с 4 мая

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Полевой госпиталь для заразившихся новым коронавирусом, организованный в Центральном парке Нью-Йорка, в понедельник перестанет принимать пациентов. Об этом заявила в пятницу телекомпании CNN представитель организации Samaritan's Purse, разбившей госпиталь в сотрудничестве с сетью городских больниц Mount Sinai.

"С 4 мая Samaritan's Purse и Mount Sinai договорились о прекращении приема новых пациентов в полевом госпитале в Центральном парке", - указала представитель организации. При этом она подчеркнула, что медперсонал продолжит работу еще в течение "приблизительно двух недель".

В четверг стало известно о том, что госпиталь, который был разбит в начале апреля для помощи городским больницам в приеме пациентов с COVID-19, будет свернут к середине мая. Материально-техническую поддержку и координацию работ в нем обеспечивают городские власти. Они выдали временное разрешение на использование территории Центрального парка, которая является государственной собственностью.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли более 64 тыс. человек.