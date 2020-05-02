{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Японии через неделю могут одобрить препарат против Эболы для заразившихся коронавирусом

Препарат "Ремдесивир" был разработан в США

ТОКИО, 2 мая. /ТАСС/. Власти Японии намерены через неделю разрешить использование препарата Remdesivir ("Ремдесивир"), разработанного против лихорадки Эбола, для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом в субботу сообщает Японское общественное телевидение.

На эту тему
Это даже не гонка, а лотерея. Кто первым найдет вакцину от коронавируса?

Отмечается, что в случае успешного прохождения необходимых процедур "Ремдесивир" станет первым одобренным препаратом в стране для инфицированных коронавирусом.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при американском министерстве здравоохранения и социальных служб одобрило "Ремдесивир" для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией.

"Ремдесивир" был разработан в США биофармацевтической компанией Gilead Sciences. Группа международных специалистов уже в этом месяце намеревалась завершить клинические испытания лекарства на пациентах с коронавирусом.

Японские власти также намерены к лету разрешить препарат "Фавипиравир" разработки японской корпорации Fujifilm Holdings для лечения пациентов с коронавирусом. Кроме того, его запасы планируется увеличить в три раза, чтобы удовлетворить запросы со стороны других стран.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 15 тыс., 332 пациента находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 494 летальных исхода.

Теги
ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Половина из новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 45 лет
Дети составляют 7% заболевших за прошедшие сутки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС