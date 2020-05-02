В Японии через неделю могут одобрить препарат против Эболы для заразившихся коронавирусом

ТОКИО, 2 мая. /ТАСС/. Власти Японии намерены через неделю разрешить использование препарата Remdesivir ("Ремдесивир"), разработанного против лихорадки Эбола, для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом в субботу сообщает Японское общественное телевидение .

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Отмечается, что в случае успешного прохождения необходимых процедур "Ремдесивир" станет первым одобренным препаратом в стране для инфицированных коронавирусом.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при американском министерстве здравоохранения и социальных служб одобрило "Ремдесивир" для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией.

"Ремдесивир" был разработан в США биофармацевтической компанией Gilead Sciences. Группа международных специалистов уже в этом месяце намеревалась завершить клинические испытания лекарства на пациентах с коронавирусом.

Японские власти также намерены к лету разрешить препарат "Фавипиравир" разработки японской корпорации Fujifilm Holdings для лечения пациентов с коронавирусом. Кроме того, его запасы планируется увеличить в три раза, чтобы удовлетворить запросы со стороны других стран.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 15 тыс., 332 пациента находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 494 летальных исхода.