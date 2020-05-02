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Попова: в России не зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом

При этом глава Роспотребнадзора напомнила, что даже если человек с коронавирусом чувствует себя выздоровевшим, он может быть переносчиком инфекции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на сегодняшний день в России не зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом.

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"На сегодняшний день в РФ не зарегистрировано повторных случаев заражения [коронавирусом]", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого был показан в эфире телеканала "Россия-24" в субботу.

Попова напомнила, что даже если человек с коронавирусом чувствует себя выздоровевшим, он может быть переносчиком инфекции.

"Могу сразу сказать, что очень долго вирус покидает организм. Это правда. И когда человек чувствует себя уже здоровым, он все равно может быть выделителем этого самого вируса", - подчеркнула она.

 

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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