Регионы контролируют заболеваемость вахтовиков

ТАСС, 2 мая. Власти регионов в Уральском, Сибирском, Северо-западном, Дальневосточном федеральных округах, где рабочие трудятся вахтовым методом, приняли меры для контроля состояния здоровья рабочих. Компаниям, работающим на территории регионов, где были обнаружены очаги коронавирусной инфекции, рекомендовано проводить тестирование работников, а также создать буферные зоны по прибытии в регион и карантинные в местах, где уже выявлены случаи заражения.

Очаги новой коронавирусной инфекции, где работают вахтовики, в частности, уже появились на территории Ямала. По данным регионального штаба, прирост зараженных коронавирусной инфекцией на Ямале во второй половине апреля произошел за счет вахтовых рабочих. Также как и в Мурманской области, где большая часть заразившихся в регионе приходится на стройплощадку в поселке Белокаменка. В ХМАО - Югре на месторождении выявили более 190 зараженных.

Правительство России 29 апреля утвердило временные правила работы вахтовым методом в условиях пандемии коронавируса. Они будут действовать до 31 декабря 2020 года. Руководителям регионов рекомендовано оказывать содействие организациям, применяющим вахтовый метод работы. А работодатели должны осуществлять меры по предупреждению распространения коронавируса и реализовывать противоэпидемические требования на производственных объектах.

Обязательное тестирование и карантин

На Ямале еще с 16 апреля всех вновь прибывающих рабочих проверяют на новую коронавирусную инфекцию. Всего, по данным пресс-службы администрации ЯНАО на территории округа вахтовым методом в сфере ТЭК работают более 100 тыс. человек и более 1000 - в строительстве.

В округе обязательна схема двойного тестирования. Не более чем за 3 дня до приезда на Ямал работники проходят обследование на COVID-19 в специализированных организациях. После их ждет временная изоляция сроком не менее 14 дней и повторное обследование. Ответственность за соблюдение новых правил работы несут работодатели, в том числе и индивидуальные предприниматели, работающие на территории округа.

По данным властей Ханты-Мансийского автономного округа в настоящее время в регионе работают более 62 тыс. вахтовиков на месторождениях. Все прибывшие в округ на вахту работники должны сначала быть размещены в "буферной зоне" для изоляции на 14 дней, либо исключить контакты с коллегами на две недели. На это время их проживание должно быть организовано в отдельных изолированных зданиях или помещениях, минимизированы прямые контакты между друг другом, ограничено посещение мест общего пользования.

Также в округе действует постановление о создании карантинных объектов, в которых должны размещаться вахтовики нефтегазовых компаний региона в случае обнаружения у них COVID-19 или подозрения на коронавирусную инфекцию. Располагаться карантинные объекты будут как в вахтовых поселках, так и за его пределами. В частности, такие объекты должны создаваться на Приобском месторождении, где ранее был обнаружен очаг инфекции с более чем 190 заразившимися (данные на 30 апреля).

Подобная рекомендация действует и на Ямале. Создание "чистых зон" по прилете вахтовиков на территорию округа, помимо прочего, поддерживает гостиничный бизнес. Часть гостиниц уже заключили договоры на размещение у себя приезжающих в регион работников.

Изоляцию также проходят вахтовики Якутии и Коми. Так, в Якутии работодатель должен организовать место временной изоляции вахтовиков после их прилета. В республике Коми компании обязаны всех прибывающих здоровых сотрудников отправить на 14-дневный карантин, только после этого они могут быть допущены к работе.

Военная автоинспекция и прокурорские проверки

В Мурманской области на объекте в Белокаменке, где возводят Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), у одной из подрядных организаций коронавирус подтвержден у 1079 человек. При этом общее число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе на ту же дату - 1313. После выявления очага объект находится под круглосуточной охраной службы безопасности, полиции, военной автоинспекции, по периметру объекта установлено видеонаблюдение, действуют ограничения на въезд и выезд.

В Хабаровском крае к работе вахтовым методом привлекают добывающие, лесопромышленные, рыбопромышленные и другие предприятия. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поручил усилить контроль за приезжающими на работу на предприятиях региона вахтовиками. Они должны пройти обсервацию перед началом работы, компании должны обеспечить тестирование сотрудников на коронавирус за свой счет.

Фургал подчеркнул, что если руководители предприятий откажутся выполнять эти требования, то соответствующие заявления будут направлены в прокуратуру и другие органы, руководство будет привлекаться к уголовной ответственности. "Потому что если произойдет вспышка на севере, в удаленных территориях, она будет с жертвами, и это будет прямая вина тех, кто это допустит", - сказал губернатор.