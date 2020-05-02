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Пандемия коронавируса нового типа
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В РФ семь лабораторий могут подтвердить наличие коронавируса без Роспотребнадзора

Как сообщила глава ведомства Анна Попова, процент точных результатов у них составляет от 92 до 98
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Семь лабораторий в России могут диагностировать коронавирус у пациента при помощи теста без подтверждения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого был показан в эфире телеканала "Россия-24" в субботу.

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"На сегодняшний день уже семь лабораторий, которые могут работать без подтверждений [Роспотребнадзора], потому что у них процент точных результатов от 92 до 98, это достаточно много", - сказала она.

"То есть мы наблюдаем в определенном периоде. Как только лаборатория показывает, что она работает без ошибок и без сбоев, ей больше ничего не нужно подтверждать", - добавила Попова.

В стране провели почти 3,5 млн тестов на коронавирус, в лидерах по количеству исследований - США (около 6 млн тестов). Однако Россия опережает Соединенные Штаты по охвату населения тестированием - 2,4% против 1,8%. Положительный результат дали чуть больше 3% сделанных в России тестов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
СШАРоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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