В МЧС советуют утилизировать использованные средства защиты от коронавируса

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России рекомендует россиянам в условиях распространения коронавирусной инфекции утилизировать средства индивидуальной защиты после возвращения домой с улицы, а тем, кто находится на карантине, советуют складывать мусор в двойные пакеты.

"После возвращения с улицы необходимо утилизировать использованные средства индивидуальной защиты, положив их в отдельный целлофановый пакет", - говорится в рекомендациях для населения ВНИИ ГОЧС. К таким средствам защиты относятся в том числе одноразовые маски.

Тем, кто находится на карантине из-за коронавируса, специалисты ВНИИ ГОЧС рекомендуют "упаковывать бытовой мусор в двойные прочные мусорные пакеты и плотно их закрывать".