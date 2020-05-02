Эксперт Минздрава заявил, что физические нагрузки снимают напряжение во время самоизоляции

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Напряжение и тревогу, возникающие во время самоизоляции, помогут снять физические упражнения, говорит главный внештатный психиатр Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Зураб Кекелидзе.

Чтобы побороть постоянную раздражительность, следует уединиться, полежать и постараться расслабить мышцы. "Если в мышцах сохраняется напряженность, то перед тем, как полежать и расслабиться, попробуйте заняться физическим упражнениям (гантели, приседания, упражнения стоя, сидя, лежа). Это эффективно, так как физкультура снимает напряжение и тревогу", - считает эксперт. По его мнению, общее настроение улучшится уже через три дня.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.