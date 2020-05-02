Под наблюдением в России из-за коронавируса остаются 214 тыс. человек

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Около 214 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в России остается 214 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего проведено более 3,9 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 221 тыс. тестов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.