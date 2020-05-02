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Роспотребнадзор сможет устанавливать требования к организации питания и качеству продуктов

Согласно постановлению кабмина, ведомство также будет устанавливать "критерии отличительных признаков пищевых продуктов", информация о которых может указываться в маркировке пищевых продуктов

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о наделении Роспотребнадзора полномочиями по установлению требований к организации питания и качеству продуктов. Документ опубликован в субботу на сайте правительства.

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Согласно постановлению, положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дополняется подпунктами, в соответствии с которыми Роспотребнадзор теперь устанавливает "требования к организации питания и качеству пищевых продуктов, включая нормы обеспечения питанием, направленные на сохранение и укрепление здоровья человека", "нормы обеспечения питанием детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях, детей, пребывающих в организациях отдыха детей и их оздоровления, допустимые нормы замены одних пищевых продуктов другими пищевыми продуктами".

Кроме того, ведомство теперь будет устанавливать "критерии отличительных признаков пищевых продуктов, информация о которых указывается на добровольной основе в маркировке пищевых продуктов".

Постановление вступило в силу с 1 мая.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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