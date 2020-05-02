В японском океанариуме угрей отучат бояться людей с помощью звонков по видеосвязи

ТОКИО, 2 мая. /ТАСС/. Администрация токийского океанариума Сумида, который временно закрылся из-за нового коронавируса, решила вернуть живущим в нем угрям, отвыкшим от посетителей, привычку не бояться людей. Как сообщает газета Tokyo Shimbun, для этого будут использованы современные технологии.
チンアナゴが大ピンチ！ 5月3日から顔見せ祭り緊急開催！iPhoneから誰でも参加できます。— bouncy / バウンシー (@bouncy_news) May 2, 2020
詳しくはこちらhttps://t.co/3k0CtBRxFu@Sumida_Aquarium #チンアナゴ #お願い人間のこと思い出して #休園中の動物園水族館 #すみだ水族館 pic.twitter.com/EIrnszawvQ
В естественной среде угри вида Heteroconger hassi прячутся в песок, когда замечают опасность. Однако живущие в неволе рыбы ведут более открытый образ жизни, привыкнув к ежедневным толпам посетителей. Но после закрытия океанариума к ним вернулась природная осторожность, из-за чего угри начали скрываться от ихтиологов, которые теперь не могут проводить необходимый осмотр.
"Наш персонал не может подтвердить, здоровы угри или больны", - приводит издание заявление океанариума. - Поэтому мы нуждаемся в помощи посетителей". Согласно плану администрации, у аквариума с пугливыми рыбами установят несколько планшетов, которые позволят совершать звонки по видеосвязи. На экранах гаджетов появятся лица людей, и, как надеются ихтиологи, чувствительные животные со временем оставят излишнюю осторожность, позволив специалистам заботиться об их здоровье. Отмечается, что сеансы "видеотерапии" продлятся с 3-го по 5-е мая.
С 17 апреля до 6 мая на всей территории Японии в связи с пандемией вызванного коронавирусом заболевания действует режим чрезвычайной ситуации. Главная цель таких мер - максимально сократить контакты между людьми, а также предотвратить частые поездки по стране в период праздников в конце апреля - начале мая. Ожидается, что в скором времени режим ЧС будет продлен до 6 июня.
Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Японии составило более 15 тыс., 322 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, зафиксированы 490 летальных исходов.