В японском океанариуме угрей отучат бояться людей с помощью звонков по видеосвязи

ТОКИО, 2 мая. /ТАСС/. Администрация токийского океанариума Сумида, который временно закрылся из-за нового коронавируса, решила вернуть живущим в нем угрям, отвыкшим от посетителей, привычку не бояться людей. Как сообщает газета Tokyo Shimbun , для этого будут использованы современные технологии.

В естественной среде угри вида Heteroconger hassi прячутся в песок, когда замечают опасность. Однако живущие в неволе рыбы ведут более открытый образ жизни, привыкнув к ежедневным толпам посетителей. Но после закрытия океанариума к ним вернулась природная осторожность, из-за чего угри начали скрываться от ихтиологов, которые теперь не могут проводить необходимый осмотр.

"Наш персонал не может подтвердить, здоровы угри или больны", - приводит издание заявление океанариума. - Поэтому мы нуждаемся в помощи посетителей". Согласно плану администрации, у аквариума с пугливыми рыбами установят несколько планшетов, которые позволят совершать звонки по видеосвязи. На экранах гаджетов появятся лица людей, и, как надеются ихтиологи, чувствительные животные со временем оставят излишнюю осторожность, позволив специалистам заботиться об их здоровье. Отмечается, что сеансы "видеотерапии" продлятся с 3-го по 5-е мая.