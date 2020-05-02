Рейс авиакомпании "Аврора" вывез во Владивосток из Шанхая 48 россиян

ШАНХАЙ, 2 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Самолет авиакомпании "Аврора", на борту которого находятся 48 россиян, вылетел в субботу из международного аэропорта Пудун в Шанхае во Владивосток. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Вывозной рейс планировался на 30 апреля, однако был перенесен на 2 мая. Борт, согласно расписанию, должен прибыть Владивосток примерно в 19:00 по местному времени. Перелет выполняется на самолете Airbus A319, в котором 128 посадочных мест.

Генеральный консул РФ в Шанхае Александр Шманевский в беседе с корреспондентом ТАСС указал на большую подготовительную работу для организации этого вывозного рейса. По словам дипломата, были некоторые технические сложности, касающиеся списков пассажиров, которые поступили довольно поздно, однако все вопросы удалось своевременно решить. "Очень оперативно сработало представительство "Аэрофлота", при регистрации российских граждан на рейс содействие оказывали и сотрудники генконсульства. Большую поддержку оказали Минкомсвязи, Росавиация и руководство "Аэрофлота", - сказал дипломат.

Все прибывшие в аэропорт российские граждане, подтвердил генеральный консул, допущены на борт, однако изначально планировался отлет порядка 60 пассажиров. Часть подававших ранее заявку на этот рейс российских граждан по различным причинам не появились у стойки регистрации. Следующий вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" запланирован на 6 мая. Российские граждане смогут вылететь из Шанхая в Санкт-Петербург и Москву.

С 18 марта российская граница из-за пандемии нового коронавируса закрыта для всех иностранцев, а 27 марта Россия остановила международное пассажирское авиасообщение полностью. В связи с этим для желающих вернуться на родину граждан РФ, находящихся за границей, организуют вывозные рейсы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.