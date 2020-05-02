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Пандемия коронавируса нового типа

В Брянской области число подтвержденных случаев коронавируса превысило 1 тыс.

Всего в регионе сделали 15 436 тестов на наличие коронавирусной инфекции

ТАСС, 2 мая. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Брянской области превысило 1 тыс., сообщил в субботу на своих страницах в соцсетях оперштаб региона.

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"Проведено 15 436 исследований на наличие коронавирусной инфекции. Подтверждено 1 062 [случая]", - говорится в сообщении.

Брянская область стала 11-м регионом РФ, где выявлено более 1 тыс. случаев инфицирования новым коронавирусом.

По информации оперативного штаба Брянской области, за последние сутки в регионе наличие коронавируса подтвердилось у 73 человек. За все время в области выздоровел 261 человек, умерли девять пациентов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по последним сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано свыше 114 тыс. случаев заражения, выздоровели более 13,2 тыс. человек, умерли 1 169 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияБрянская областьПандемия коронавируса нового типа
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