В Ижевске несколько человек оштрафовали за пикет

ИЖЕВСК, 2 мая. /ТАСС/. Несанкционированный пикет провели 20 человек в Ижевске 1 мая, суд оштрафовал шестерых активных участников мероприятия. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе МВД по Удмуртии.

"Днем 1 мая на площадке у памятника Ленину на улице Советской города Ижевска группа граждан в количестве 20 человек провела публичное мероприятие в форме пикетирования, при этом уведомление о проведении публичного мероприятия в администрацию Ижевска ими не подавалось", - сообщили в ведомстве.

В МВД добавили, что шестерых активных участников мероприятия задержали и доставили в отдел полиции, в отношении них составили административные протоколы по ч. 5 ст. 20.2. КоАП РФ. Кроме того, за нарушение режима самоизоляции в связи с введением на территории Удмуртской Республики режима повышенной готовности в отношении задержанных составили административные протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

"За нарушение установленного порядка проведения пикетирования каждому из указанных лиц судом назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности - административное наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей", - добавили в МВД.

В Удмуртии в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим повышенной готовности, согласно которому жители должны соблюдать самоизоляцию. Разрешены прогулки с грудными детьми около дома, индивидуальные пробежки и занятия спортом с тренером, а также занятия велоспортом и скандинавской ходьбой, но при соблюдении дистанции.