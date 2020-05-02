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Пандемия коронавируса нового типа

Более 200 пациентов лечатся в инфекционной больнице в Вороновском

За последние сутки из медучреждения в Новой Москве выписали 12 пациентов, два человека умерли

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Два пациента умерли в новом инфекционном больничном комплексе в Вороновском в Новой Москве, всего на лечении находятся 203 человека. Об этом в своем Facebook сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Переходов.

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"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 2 мая состоят на лечении 203 пациента. Из них с диагнозом "пневмония" - 203, подтвержденных с COVID - 196", - написал Переходов.

Он отметил, что с кислородной поддержкой в больнице находятся 104 пациента, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены восемь человек.

Всего за сутки поступили 16 пациентов.

За сутки были выписаны 12 пациентов. Также умерли два пациента - женщина в возрасте 89 лет и мужчина 83 лет.

"Берегите себя и своих близких! От имени всего коллектива нашей больницы прошу вас остаться дома и помочь нам в борьбе с коронавирусом", - призвал Переходов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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