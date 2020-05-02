В Якутии запретили жителям ездить на межрайонных такси и автобусах

ЯКУТСК, 2 мая. /ТАСС/. Власти Якутии запретили жителям передвигаться на легковом такси и автобусах, осуществляющих межмуниципальное сообщение. Об этом сообщается в указе, опубликованном в субботу на сайте правительства региона.

"Запретить гражданам передвигаться на транспортных средствах, осуществляющих пассажирские перевозки (на легковом такси и автобусах категории М1, М2) в межмуниципальном сообщении по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения на территории Республики Саха (Якутия). Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в документе.

Запрет касается легковых такси и автобусов категории М1 - легковые автомобили, имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, и М2 - транспортные средства, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения.

Ранее власти Якутии приостанавливали на территории республики межрайонное движение такси и автобусов с 15 по 30 апреля.

В Якутии действует режим полной самоизоляции в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Алданском и Ленском районах республики, а также на территории поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. Объявлен карантин в городе Алдан и поселке Ленинский в Алданском районе, в вахтовых поселках на Чаяндинском месторождении в Ленском районе и в Сунтарском районе.

В Якутии зарегистрировали 263 случая заражения коронавирусом, выздоровели 36 человек, четыре пациента умерли. Состояние четырех пациентов оценивается как крайне тяжелое. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 34 новых случая заражения, выздоровел один человек.