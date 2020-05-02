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Пандемия коронавируса нового типа

Первый случай коронавируса выявили в районе Карелии со смягченным режимом ограничений

Заболевание обнаружили у жителя Беломорского района, который вернулся домой из другого региона, где работал вахтовым методом. Всего в республике зафиксировали 85 случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 2 мая. Первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции зарегистрировали в Беломорском районе в Карелии, где действует более мягкий по сравнению с остальными районами республики режим ограничительных мер из-за распространения вируса. COVID-19 подтвердили у жителя, вернувшегося из другого региона, где он работал вахтовым методом, сообщил в субботу на странице в соцсети "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.

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Ослабленный режим ограничительных мер из-за коронавируса в Карелии действует в пяти районах: Муезерском, Калевальском, Суоярвском, Пудожском и Беломорском. Там разрешена работа магазинов, парикмахерских, бань, прогулки с детьми.

"Первый случай коронавируса подтвержден в Беломорске. Мужчина вернулся из другого региона, где работал вахтовым методом. Он и близкий круг его общения сейчас изолированы, мы очень рассчитываем, что нам удастся купировать этот очаг распространения инфекции. Беломорский район до этого момента относился к "чистым" территориям, где ослаблены ограничительные меры. Будут ли они ужесточаться, сейчас зависит и от ответственности самих жителей", - написал глава республики.

Парфенчиков пояснил, что за последние сутки в Карелии подтверждены четыре новых случая коронавирусной инфекции. Среди них новый случай в Сегеже - у жителя из круга контактов заболевшего врача. "И это самая сложная ситуация. 83-летняя женщина в тяжелом состоянии доставлена в ЦРБ, подключена к аппарату ИВЛ", - поясняется в сообщении.

По данным региональных властей, на 2 мая в Карелии подтвержден 85-й случай заражения коронавирусом, 13 человек выздоровели, 25 человек остаются в местах обсервации.

 

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
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