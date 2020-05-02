Спикер краснодарского заксобрания Бурлачко направил свою зарплату на поддержку медиков

КРАСНОДАР, 2 мая. /ТАСС/. Спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко направил свою месячную зарплату на поддержку медработников, задействованных в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального парламента.

"Председатель Законодательного собрания Краснодарского края, руководитель фракции партии "Единая Россия" в кубанском парламенте Юрий Бурлачко направил свою месячную зарплату для поддержки медицинских работников региона, которые оказывают помощь заболевшим новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Таки образом Бурлачко поддержал предложение лидера "Единой России" Дмитрия Медведева, который недавно призвал однопартийцев отдать свои месячные зарплаты медикам и нуждающимся в помощи.

"Медицинские работники, которые сегодня, рискуя собственным здоровьем, находятся на переднем крае борьбы с распространившимся заболеванием, очень нуждаются в нашей поддержке - как материальной, так и моральной. Все мы, ответственно соблюдая режим самоизоляции и рекомендации специалистов, можем помочь нашим врачам и медсестрам как можно скорее справиться с этим недугом и вернуться к нормальной жизни", - сказал Бурлачко корреспонденту ТАСС.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на данный момент зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.