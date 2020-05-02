Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9 623

Выздоровело на данный момент 15 013 человек, 1 222 человека умерло, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции. Согласно данным, количество новых случаев превысило показатель пятницы на 21,3%. Суточный рост составил 8,4%.

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 9 623 и сейчас составляет 124 054 человека во всех регионах страны. Таким образом, Россия вышла на седьмое место по числу заразившихся в мире.

Отмечается, что 4 488 (46,6%) случаев из новых зафиксированных выявлены активно как бессимптомные.

Еще 5 358 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего выявлено 62 658 инфицированных. Таким образом, рост за день составил 9,35% против 6,63% в пятницу.

Также новые случаи подтверждены в еще 82 регионах, в том числе 807 случаев в Московской области, 323 в Санкт-Петербурге, 320 в Нижегородской области, 143 в Мурманской области и 109 в Республике Дагестан.

За сутки выписаны 1 793 человека в 69 регионах. Среди них 608 человек в Москве, 98 в Санкт-Петербурге, 66 в Пермском крае, 56 в Республике Дагестан, 45 в Московской области, 45 в Чечне.

За сутки зафиксированы 57 летальных случаев, из них 37 в Москве, по два в Пермском и Хабаровском краях, Новосибирской области и Республике Адыгея. По одному летальному исходу зафиксировано в Ингушетии, Удмуртии, Чечне, Татарстане и Калмыкии, Волгоградской, Калининградской, Орловской, Оренбургской, Саратовской и Челябинской областях, а также в Севастополе.

В каких регионах больше 1 тыс. зараженных

Свердловская, Рязанская и Брянская области вошли в число регионов, где количество инфицированных новым коронавирусом превысило 1 тыс., всего таких субъектов РФ 13. Согласно данным штаба, за сутки в Брянской области выявлено 73 новых случая, всего в регионе зафиксировано 1 062 заразившихся. В Рязанской области за сутки прибавилось 98 инфицированных, всего в регионе зарегистрирован 1 021 случай. В Свердловской области выявлен 81 новый случай, всего в области 1 016 инфицированных.

Число заразившихся коронавирусом превышает 1 тыс. еще в 10 регионах: в Москве (62 658 инфицированных), Московской области (13 314), Санкт-Петербурге (4 734), Нижегородской области (2 443), Республике Дагестан (1 662), Мурманской области (1 456), Краснодарском крае (1 162), Тульской области (1 135), Ростовской области (1 106), Калужской области (1 065).