Хабаровские власти развернут дополнительно более 400 коек для больных с коронавирусом

ТАСС, 2 мая. Власти Хабаровского края создают более 400 мест для лечения пациентов с COVID-19 в дополнение к имеющимся 682, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.

"Сейчас в медицинских учреждениях Хабаровского края развернуто 682 койки для лечения пациентов с COVID-19. Но дополнительно будет организовано еще более 400 коек. Кроме детской краевой и 11-й горбольницы (где будет развернут госпиталь на 190 мест), 100 мест готовят в ККБ №2 Хабаровска, 170 мест - в Комсомольске-на-Амуре, 20 - в Солнечном районе, еще 40 - в Советской Гавани и Ванине. Также места предусмотрят в районе имени Лазо, в Бикинском районе и других территориях, где есть риск заражения", - говорится в сообщении.

Свои возможности Хабаровскому краю готовы предоставить и федеральные медицинские учреждения в регионе. Так, в 301-м Окружном военном госпитале под пациентов с коронавирусом будет зарезервировано 35 мест, а в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии - еще 100 мест.

На 2 мая в Хабаровском крае зарегистрировано 566 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (+30 за сутки); 98 человек выздоровели, семь пациентов умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих заболеваний. В итоге на лечении сейчас находится 461 пациент.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.