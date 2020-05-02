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Пандемия коронавируса нового типа
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В Минздраве заявили, что ситуация с коронавирусом в РФ еще не стабилизировалась

В ведомстве считают, что нужно продолжать соблюдать правила самоизоляции

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Оснований считать, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, пока нет. Следует продолжать соблюдать правила самоизоляции, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минздрава.

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"В настоящее время нет оснований считать, что ситуация стабилизировалась и можно пренебречь правилами безопасности. Поэтому соблюдение режима самоизоляции и солидарность с принимаемыми государством мерами остаются важнейшими факторами в борьбе с эпидемией", - говорится в сообщении.

В министерстве также отмечают, что прирост числа зараженных свидетельствует о том, что вирус продолжает активно распространяться и сохраняется высокая вероятность заражения. По словам заместителя директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимира Чуланова, чьи слова приводит пресс-служба, рост числа зараженных коронавирусом в стране может быть связан с нарушением самоизоляции. "В настоящее время основной и наиболее эффективной мерой по предотвращению дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции является строгое соблюдение режима самоизоляции", - сказал он.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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