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Пандемия коронавируса нового типа
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Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было

Глава Роспотребнадзора также отметила, что процесс выздоровления пациентов с коронавирусом занимает длительное время, поэтому их число в стране растет медленно

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".

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"В Российской Федерации тогда коронавируса, вот именно этого коронавируса, не одного из нескольких десятков, а именно этого коронавируса, тогда в России и Москве не было, это абсолютно доподлинно на сегодня уже доказано тем, что иммунитет у наших сограждан есть у очень небольшой доли от всей популяции", - сказала она.

Попова отметила, что процесс выздоровления пациентов с коронавирусом занимает длительное время, поэтому их число в стране растет медленно.

"Во-первых, люди очень долго освобождаются от вируса, и пока человек не будет свободен от вируса, ему диагноз, конечно же, не отменят, [он] не будет считаться здоровым человеком", - сказала она.

Кроме того, она напомнила о большом количестве случаев тяжелой пневмонии, "а это долгое течение и долгое выздоровление".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, то есть 12,1% всех заразившихся, умерли 1 222. Пять дней подряд в стране выписывают более тысячи человек в сутки. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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