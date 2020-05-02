Мурашко: от 1 до 1,4 тыс. пациентов с коронавирусом в РФ находятся на аппаратах ИВЛ

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. От 1 тыс. до 1,4 тыс. пациентов с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией, находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1" .

"Да, мы знаем про каждого пациента, который находится на искусственной вентиляции легких. Сегодня эта цифра колеблется в пределах где-то от 1 000 до 1 400, [это] те, которые находятся в медицинских организациях на койках реанимации и подключены к аппаратам, протезирующим функцию дыхания, искусственной вентиляции легких", - сказал он.

Мурашко добавил, что около 40 тыс. пациентов с различными пневмониями, в том числе вызванными новой коронавирусной инфекцией, могут в настоящее время находиться в медицинских организациях России. "Как правило, ситуация [в плане заболеваемости пневмонией] в марте - апреле уже всегда сходила на нет. Мы столкнулись с другой ситуацией. Этот период по-прежнему сохраняется - высокая заболеваемость, большое количество поступающих, одновременно в медицинских организациях может находиться до 40 тыс. сегодня пациентов, у которых идет дифференциальная диагностика, с ковидной пневмонией, с пневмонией другой этиологии, в том числе вирусной", - сказал он.

Мурашко также отметил, что для минимизации нагрузки на систему здравоохранения и рисков заражения коронавирусом приходится отказываться от плановой помощи пациентам, но только в тех случаях, когда ситуация это позволяет. В частности, сокращение плановой помощи стало необходимым и из-за перепрофилирования коек под лечение людей с COVID-19.