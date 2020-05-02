Мурашко: нельзя снимать ограничения по коронавирусу сразу после пика заболеваемости

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Ограничительные меры, введенные в России из-за новой коронавирусной инфекции, нельзя отменять сразу после достижения пика заболеваемости. Нужно выстроить поэтапную систему действий, чтобы не усугубить ситуацию, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1" .

"После пика заболеваемости сразу же отменять карантин нельзя. Эта процедура все равно... займет определенное время до ситуации стабилизации, ну и нужно контролировать еще популяционный иммунитет. Когда мы говорим просто - добрались до пика до какого-то, вышли на плато, то нельзя говорить, что после этого сразу же объявили праздник или хлопушки, сняли все меры ограничения. Нет. Для этого нужно построить целую систему, которая позволит вновь не получить опять подъема заболевания", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что вы сделаете после окончания пандемии, Мурашко ответил, что в первую очередь следует осмыслить все, что произошло, и сделать правильные выводы. "Наверное, все ответят - выспаться или еще что-то. Это тоже, наверное, надо сделать", - добавил министр.

По словам Мурашко, своевременное реагирование на пандемию новой коронавирусной инфекции позволило России выиграть несколько месяцев для подготовки системы здравоохранения. "Мы выиграли время однозначно, в чем это заключалось - мы фактически получили преимущество в несколько месяцев. Выигрыш во времени - это развертывание системы", - сказал он.

Мурашко также рассказал, что перепрофилирование медучреждений, строительство новых комплексов для лечения пациентов с COVID-19, а также открытие новых коек требует дополнительных человеческих ресурсов. Для этого мобилизуются аспиранты, ординаторы, преподаватели медвузов, а также врачи специальностей, которые оказывали помощь по другому профилю. "Плюс мобилизация определенной категории студентов, которые уже получили подготовку, достаточную для того, чтобы работать или в качестве среднего персонала, или в качестве помощника врача. Поэтому, вот эти шаги позволили очень быстро подготовить более 1 млн 300 тыс. медицинских работников. Сегодня есть планы уже развертывания 120 тыс. коек", - сообщил министр.