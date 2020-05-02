В Испании из-за коронавируса умерли более 25 тыс. человек

МАДРИД, 2 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 25 100 человек умерли в Испании из-за нового коронавируса с начала распространения инфекции в стране. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении Минздрава королевства.

За сутки количество летальных исходов увеличилось на 276. Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля - тогда жертвами пандемии за день стали 950 пациентов. Количество инфицированных, обнаруженных при помощи ПЦР-тестов, увеличилось за сутки на 1 147 и достигло 216 582. Выздоровели 117 248 пациентов, этот показатель за 24 часа вырос на 2 572. Уже несколько недель уровень распространения заболевания в королевстве постепенно снижается.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С середины марта здесь действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. В Испании закрыты кафе, бары, учебные учреждения, спортзалы, развлекательные заведения.

С 26 апреля было введено послабление ограничительных мер для детей до 14 лет, которым разрешили выходить на прогулку раз в день. С субботы взрослому населению также разрешено гулять и заниматься спортом на улице. Для избежания больших скоплений людей власти страны установили временные интервалы для выхода жителей страны на прогулку.

Ранее правительство Испании представило план поэтапного послабления ограничительных мер, который рассчитан до конца июня. Снятие ограничений будет постепенным и может идти разными темпами в зависимости от ситуации в том или ином регионе или провинции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.