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Пандемия коронавируса нового типа

Попова заявила, что нельзя исключать возможность передачи коронавируса с едой и водой

Глава Роспотребнадзора также напомнила о необходимости протирать гаджеты и обрабатывать поверхности, чтобы вирус не смог попасть в организм через руки
Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Коронавирус может распространяться как воздушно-капельным, так и контактным путем. При этом абсолютно исключить возможность его попадания в организм с едой и водой тоже нельзя, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".

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"[Возможность распространения вируса] с продуктами питания или с водой - вопрос дискутабельный. Но вместе с тем абсолютно исключить этот путь сегодня никто из коллег не берется", - сказала она.

Попова напомнила о необходимости протирать гаджеты и обрабатывать поверхности, чтобы вирус не смог попасть в организм через руки. Глава Роспотребнадзора также отметила, что, согласно проведенным исследованиям, вирус может сохраняться на предметах до 72 часов.

"В домашних условиях избавиться от вируса можно, используя что-то горячее, <...> можно проглаживанием - это давно известный способ, избавиться от любого вируса", - добавила она.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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