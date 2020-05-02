Россия стала седьмой в мире по числу пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Россия в субботу обошла Турцию и вышла на седьмое место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

За сутки инфекцию выявили еще у 9 623 человек, это сразу на 21,3% больше, чем в пятницу. Общее количество инфицированных достигло 124 054. В Турции оно составляет 122 392, однако Анкара еще не публиковала данные за субботу.

В относительном выражении суточный рост в России ускорился до 8,4% против 7,45% днем ранее. Он остается ниже 10% с 22 апреля.

На 100 тыс. жителей страны приходится 84,5 случая заражения. В Турции этот показатель близок к 150.

Почему растет заболеваемость

Число новых случаев заметно растет в России третий день подряд на фоне беспрецедентного объема тестирования. Всего в стране провели уже более 3,9 млн тестов на коронавирус, их количество удвоилось менее чем за две недели. Этими исследованиями охвачены уже более 2,66% населения.

Только Москва в последние дни удвоила количество проводимых тестирований, рассказал в субботу мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в городе проводят 40 тыс. ПЦР-исследований в сутки, а объем тестирований на антитела к коронавирусу вырос в десять раз. Вскоре такие тесты, которые ранее предназначались главным образом для медиков, станут доступны всем москвичам, обещал он.

Собянин подчеркнул, что выявляемость новой инфекции в Москве возросла почти вдвое, что позволяет снизить долю тяжелых случаев.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, всего в России с пневмонией госпитализированы до 40 тыс. человек, причем в это число входят пациенты, чье заболевание вызвано не коронавирусом. На искусственной вентиляции легких находятся 1-1,4 тыс. больных. При этом по всей стране более 40% ежедневно выявляемых пациентов не имеют никаких симптомов, следует из данных оперативного штаба. В субботу их доля составила 46,6% - это почти 4,5 тыс. человек.

Больше 15 тыс. вылечились

Число выздоровевших возросло на 1 793 и достигло 15 013. Это уже 12,1% всех инфицированных, тогда как в пятницу доля вылечившихся составляла 11,55%, а в четверг - 10,9%. По этому показателю Россия близка к Соединенным Штатам, где выписались около 14% пациентов с коронавирусом.