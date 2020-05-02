В Бурятию доставили защитные костюмы и респираторы от Фонда развития Дальнего Востока

ТАСС, 2 мая. Первая партия средств индивидуальной защиты для врачей, направленная в регион Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), поступила в субботу в Республику Бурятию. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

По поручению вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева на дополнительную помощь дальневосточным регионам в условиях пандемии из внебюджетных источников направят 1 млрд рублей. Средства выделяет ФРДВ совместно с крупными компаниями, реализующими инвестиционные проекты в округе.

"Первая партия благотворительной помощи из 6,9 тыс. дополнительных комплектов индивидуальной защиты для медиков поступила 2 мая в Бурятию. Всего в рамках программы по борьбе с распространением вируса COVID-19 на территории ДФО, реализуемой ФРДВ, в медицинские организации Бурятии на 90 млн рублей закуплено 26 192 респиратора, 13 264 пары защитных очков, 15 158 защитных комбинезонов. Планомерная поставка будет осуществляться в течение мая", - говорится в сообщении.

По словам Трутнева, закупка идет за счет внебюджетных средств благодаря неравнодушной позиции и участию представителей бизнеса. К мероприятиям фонда уже присоединились более двадцати организаций: ВЭБ.РФ, ПАО "Полюс", "Евраз", ПАО "Русгидро", АО "Русская медная компания", УК "Колмар", ГК "Русагро", холдинг RFP, Фонд Романа Абрамовича, Байкальская горная компания, СУЭК, SMNM Veco и ряд других.

В целом в пять регионов (Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край) Дальнего Востока выполняется поставка 100 тыс. защитных комбинезонов, 108 тыс. защитных очков, 200 тыс. респираторов, 200 тыс. медицинских перчаток. На закупку направлено 300 млн рублей.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.