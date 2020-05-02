Во Владивостоке приземлился рейс из Шанхая с 48 россиянами на борту

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аврора" из международного аэропорта Пудун в Шанхае, на борту которого находятся 48 россиян, приземлился во Владивостоке. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани столицы Дальнего Востока.

Вывозной рейс планировался на 30 апреля, однако был перенесен на 2 мая. Борт прибыл во Владивосток с задержкой на 32 минуты - в 19:32 (12:32 мск). Перелет выполнялся на самолете Airbus A319, в котором 128 посадочных мест.

Генеральный консул РФ в Шанхае Александр Шманевский в беседе с корреспондентом ТАСС указал на большую подготовительную работу для организации этого вывозного рейса. По словам дипломата, были некоторые технические сложности, касающиеся списков пассажиров, которые поступили довольно поздно, но все вопросы удалось своевременно решить.

С 18 марта российская граница из-за пандемии нового коронавируса закрыта для всех иностранцев, а 27 марта Россия остановила международное пассажирское авиасообщение полностью. В связи с этим для желающих вернуться на родину граждан РФ, находящихся за границей, организуют вывозные рейсы.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.