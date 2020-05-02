В Минздраве рассказали о методе подсчета заболевших коронавирусом в России

"В статистику включаются все по заключительным диагнозам. На сегодняшний день регистрация и мониторинг основаны пока на лабораторно подтвержденных случаях. Если тест отрицательный, но есть двусторонняя пневмония, то возможна постановка диагноза COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте в субботу.

При этом отмечается, что те пациенты, которые умерли дома или в домах престарелых, включаются в статистику только после судебно-медицинского вскрытия и постановки диагноза "коронавирусная инфекция".

Низкая летальность

В Минздраве сообщили, что своевременное реагирование на пандемию новой коронавирусной инфекции в России, в том числе развертывание дополнительных коек для пациентов, а также мероприятия по профилактике распространения коронавируса позволили сдержать инфекцию и избежать высокой летальности.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что показатель смертности из-за коронавируса в стране составляет менее 1% и является одним из самых низких в мире.

"В России долгое время сдерживали завоз инфекционных болезней и уже готовились к оказанию помощи. У нас было где-то около месяца, что позволило во многих регионах подготовить госпитальную базу, подготовить оборудование. И когда уже пациенты поступали, они получали адекватную помощь, а не ждали, как в Италии или Испании, где врачам приходилось решать, какого больного подключить к аппарату искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

Принятые в России меры по профилактике распространения инфекции также позволили сдержать быстрый рост числа заразившихся и снизить нагрузку на систему здравоохранения. "У России было время и изучить опыт других стран, особенно коллег в Китае. Наши специалисты перенимали лучший опыт, ознакомились и с клиническими рекомендациями. Подготовка шла по многим фронтам: и подготовка лечебной базы, и подготовка специалистов", - добавили в министерстве.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.