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Пандемия коронавируса нового типа

Жителей Курской области обязали носить защитные маски в магазинах и транспорте

Всего в регионе выявили 861 случай заражения коронавирусом, 69 из них - за последние сутки

КУРСК, 2 мая. /ТАСС/. Власти Курской области обязали жителей региона до улучшения эпидемиологической обстановки носить защитные маски при посещении продуктовых магазинов, организаций, предоставляющих услуги, и при поездках в общественном транспорте. Соответствующее постановление главного санитарного врача региона Олега Климушина опубликовано в субботу на сайте управления Роспотребнадзора по Курской области.

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"[Вводится] обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания при посещении организаций торговли, организаций, оказывающих социально-бытовые услуги, в пассажирском и общественном транспорте, в такси, в том числе на рабочих местах", - говорится в постановлении.

В документе также отмечается, что для борьбы с распространением коронавирусной инфекции жителям рекомендуют использовать защитные маски каждый раз при выходе из дома. Дополнительные меры будут действовать в области до улучшения эпидемиологической ситуации.

Ко 2 мая в Курской области выявили 861 случай заражения коронавирусом, 69 случаев зафиксировано за последние сутки. Всего в регионе выздоровели 117 человек, четыре человека с подтвержденным наличием коронавируса умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияКурская областьПандемия коронавируса нового типа
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