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Пандемия коронавируса нового типа

В офтальмологической больнице Якутска выявили 48 случаев заражения коронавирусом

Среди зараженных медперсонал и члены их семей. При этом у большинства госпитализированных заболевание протекает в легкой форме

ЯКУТСК, 2 мая. /ТАСС/. В Якутске 48 пациентов и сотрудников республиканской офтальмологической больницы, где ранее выявили очаг коронавируса, заразились инфекцией. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе Якутии.

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Впервые о заражении коронавирусом в республиканской офтальмологической больнице стало известно 26 апреля, когда подтвердили четыре случая СOVID-19 у сотрудников. Была проведена полная дезинфекция здания. Сейчас в больнице проводится служебное расследование.

"В офтальмологической больнице Якутска коронавирусом заразились 48 человек, в том числе медперсонал, члены их семей и пациенты. Все они госпитализированы в инфекционный стационар. У одного человека диагностирована пневмония, его состояние оценивается как средней степени тяжести. У остальных заболевание протекает в легкой форме, состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Источник заражения пока выявить не удалось. "Мы сейчас на такой стадии, когда не можем выявить первых контактных лиц. Это как раз говорит о том, что у большинства болезнь протекает бессимптомно. По Якутску есть носители, которые не соблюдают режим самоизоляции, не пользуются средствами индивидуальной защиты и тем самым подвергают опасности других людей", - привели в оперштабе слова министра здравоохранения Якутии Елены Борисовой.

Вместе с тем в регионе выявили 679 контактных лиц, которые продолжают сдавать анализы. Часть из них помещены в обсерватор, который развернут там же, в офтальмологической больнице. "Остальным дано предписание по соблюдению режима самоизоляции. Речь, прежде всего, идет о тех, кто успел выписаться из больницы еще до обнаружения здесь первых случаев заражения коронавирусом", - отметили в оперштабе.

В Якутии по состоянию на субботу зарегистрировано 263 случая заражения коронавирусом, выздоровели 36 человек, четыре пациента умерли. Состояние четырех пациентов оценивается как крайне тяжелое.

 

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РоссияЯкутияПандемия коронавируса нового типа
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