{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Возложение венков состоялось по случаю 75-летия капитуляции вермахта в Берлине

В мероприятии приняли участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев, посол Белоруссии Денис Сидоренко и бургомистр германской столицы Михаэль Мюллер

БЕРЛИН, 2 мая. /ТАСС/. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев вместе с правящим бургомистром германской столицы Михаэлем Мюллером возложили венки по случаю 75-летия капитуляции войск вермахта в Берлине. Трансляцию провело в субботу в Facebook российское посольство.

Торжественное мероприятие прошло возле дома, в котором 2 мая 1945 года немецкий генерал Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции войск вермахта в Берлине. Кроме Нечаева и Мюллера, венок возложил посол Белоруссии Денис Сидоренко. Газета Der Tagesspiegel в пятницу сообщила, что бургомистр приглашал на мероприятие также главу украинской дипмиссии, но тот отказался.

Из-за пандемии возложение прошло без широкого участия публики. На улице, соблюдая дистанцию в полтора метра, собрались несколько десятков случайных прохожих. "Сейчас мы боремся с коронавирусом, но есть и другие вещи, которые не теряют важности, - сказал Мюллер. - Все мы знаем, что это [2 мая 1945 года] был важный шаг к окончанию войны". Он призвал бороться с любыми проявлениями ксенофобии.

8 и 9 мая состоятся церемонии возложения цветов возле советских памятников в Тиргартене и Трептов-парке. Массовые мероприятия в Германии из-за пандемии запрещены.

Теги
ГерманияРоссия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Половина из новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 45 лет
Дети составляют 7% заболевших за прошедшие сутки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС