Возложение венков состоялось по случаю 75-летия капитуляции вермахта в Берлине

БЕРЛИН, 2 мая. /ТАСС/. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев вместе с правящим бургомистром германской столицы Михаэлем Мюллером возложили венки по случаю 75-летия капитуляции войск вермахта в Берлине. Трансляцию провело в субботу в Facebook российское посольство.

Торжественное мероприятие прошло возле дома, в котором 2 мая 1945 года немецкий генерал Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции войск вермахта в Берлине. Кроме Нечаева и Мюллера, венок возложил посол Белоруссии Денис Сидоренко. Газета Der Tagesspiegel в пятницу сообщила, что бургомистр приглашал на мероприятие также главу украинской дипмиссии, но тот отказался.

Из-за пандемии возложение прошло без широкого участия публики. На улице, соблюдая дистанцию в полтора метра, собрались несколько десятков случайных прохожих. "Сейчас мы боремся с коронавирусом, но есть и другие вещи, которые не теряют важности, - сказал Мюллер. - Все мы знаем, что это [2 мая 1945 года] был важный шаг к окончанию войны". Он призвал бороться с любыми проявлениями ксенофобии.

8 и 9 мая состоятся церемонии возложения цветов возле советских памятников в Тиргартене и Трептов-парке. Массовые мероприятия в Германии из-за пандемии запрещены.