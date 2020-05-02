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Пандемия коронавируса нового типа

За сутки в Петербурге выздоровели 98 зараженных коронавирусом

Всего число выздоровевших в регионе составило 877 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге за последние сутки составило 98 человек, сообщили в городском оперативном штабе по противодействию распространению инфекции. Таким образом, общее число выздоровевших в городе превысило 18% от числа зараженных.

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"Выздоровело 877 человек", - говорится в сообщении штаба в официальном Telegram-канале. 30 апреля штаб сообщал, что в городе выздоровели 779 человек.

За последние сутки в городе выявлено 323 новых случая заражения, всего с начала пандемии коронавирус в Петербурге выявили у 4 734 человек, 33 человека с подтвержденным диагнозом умерли. По числу заражений среди российских регионов город занимает третье место после Москвы и Московской области.

В Ленинградской области, по данным регионального правительства, всего зафиксировали 975 случаев заражения коронавирусом, в том числе 46 за последние сутки. Выздоровели более 19% - 188 человек. Также в регионе зафиксировано три случая смерти людей с подтвержденным диагнозом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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