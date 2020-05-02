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Пандемия коронавируса нового типа

В Иране заявили, что ожидают второй и третьей волн коронавируса в стране

В Минздраве республики, в частности, отметили, что серьезно озабочены ситуацией, которая может сложиться в осенние месяцы

ТЕГЕРАН, 2 мая. /ТАСС/. Как минимум две волны нового коронавируса захлестнут в будущем Иран. С таким прогнозом выступил в субботу заместитель министра здравоохранения страны и глава Организации по контролю за производством лекарств и продовольствия Мохаммад Реза Шанесаз.

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"В этом нет никаких сомнений. Это непременно произойдет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности второй и третьей волн распространения заболевания. Чиновника цитирует агентство ISNA.

По его словам, "Минздрав серьезно озабочен ситуацией в осенние месяцы [местного календаря] мехр, абан и азар [с 22 сентября по 20 декабря], поскольку в эти дни могут последовать новые волны [пандемии]". "Благодаря принятым в стране мерам мы стали меньше беспокоиться по поводу продолжения [роста заболеваемости] в месяцах ордибихешт и хордад [с 20 апреля по 20 июня]", - добавил Шанесаз.

В последние недели в Иране наблюдалась тенденция к снижению количества случаев заражения. Согласно официальной статистике, число инфицированных за сутки достигло пика (3 186 случаев) 30 марта, после чего стало уменьшаться и за последние 10 дней стабилизировалось на уровне от 900 до 1,1 тысячи новых в случаев в день. К настоящему моменту в стране выявлены около 96,5 тысячи инфицированных, умерли по меньшей мере 6 156 человек.

На этом фоне власти Ирана с 11 апреля начали постепенно отменять меры, введенные в связи с коронавирусом. По официальной информации, более двух третей жителей страны вернулись на работу, также снято ограничение на передвижение между провинциями на личном автотранспорте.

Теги
ИранПандемия коронавируса нового типа
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