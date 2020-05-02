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Пандемия коронавируса нового типа

Ученые скорректировали прогнозируемую дату завершения пандемии в России

По данным исследователей, Россия может справиться с распространением коронавируса к 8 августа
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© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 2 мая. Исследователи из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) уточнили прогноз по сроку завершения распространения коронавируса в России, назвав 8 августа 2020 года предполагаемой датой окончания пандемии.

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При этом в SUTD особо отмечают, что любые предсказания имеют теоретический характер и призывают читателей с осторожностью воспринимать прогнозы и не предаваться чрезмерному оптимизму по поводу сроков завершения пандемии, основанных на подобных прогнозных моделях. Прогноз исследователей из SUTD стал широко известен в России 27 апреля, данные регулярно обновляются.

Специалисты SUTD считают, что распространение коронавируса в России должно полностью завершиться к 8 августа 2020 года, ранее авторы исследования называли 4 августа предполагаемой датой окончания пандемии в стране. При этом на 97% этот процесс завершится уже к 24 мая, на 99% - к 3 июня, считают они.

Ученые также обновили свои прогнозы по другим странам. Если в начале недели завершение пандемии коронавирусной инфекции в мире прогнозировалось к 26 ноября текущего года, то сейчас - к 7 декабря. Исследователи SUTD готовят подобные прогнозы по странам, где наблюдается вспышка коронавируса, используя для этого широко известную математическую модель SIR, позволяющую, к примеру, точно моделировать эпидемии вирусных заболеваний в крупных городах.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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