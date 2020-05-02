Глава Северной Осетии после незаконной акции протеста ежедневно сдает тесты на коронавирус

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 мая. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров ежедневно проходит тестирование на коронавирус после прошедшей 20 апреля незаконной акции протеста против режима самоизоляции. Об этом он сообщил в субботу на онлайн-встрече с журналистами.

"В спешке я забыл сам надеть маску на митинге. Поэтому ежедневно прохожу тестирование, чтобы самому никого не инфицировать - ни коллег, ни дома", - сказал он.

По мнению главы региона, что рост случаев заражения в республике связан именно с незаконной акцией протеста.

За сутки в Северной Осетии коронавирус подтвержден у 69 жителей. Таким образом, по состоянию на 2 мая зафиксировано 990 случаев заболевания. Из них 851 человек находится на амбулаторном лечении, 47 - в больницах, 86 выздоровели, шесть умерли. На самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 458 человек.

20 апреля у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрались митингующие, требовавшие отмены режима самоизоляции. На митинге пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело.