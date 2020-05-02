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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Северной Осетии после незаконной акции протеста ежедневно сдает тесты на коронавирус

По словам Вячеслава Битарова, на митинге он забыл надеть маску, поэтому ему приходится следить за состоянием здоровья, чтобы не заразить родных и коллег

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 мая. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров ежедневно проходит тестирование на коронавирус после прошедшей 20 апреля незаконной акции протеста против режима самоизоляции. Об этом он сообщил в субботу на онлайн-встрече с журналистами.

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"В спешке я забыл сам надеть маску на митинге. Поэтому ежедневно прохожу тестирование, чтобы самому никого не инфицировать - ни коллег, ни дома", - сказал он.

По мнению главы региона, что рост случаев заражения в республике связан именно с незаконной акцией протеста.

За сутки в Северной Осетии коронавирус подтвержден у 69 жителей. Таким образом, по состоянию на 2 мая зафиксировано 990 случаев заболевания. Из них 851 человек находится на амбулаторном лечении, 47 - в больницах, 86 выздоровели, шесть умерли. На самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 458 человек.

20 апреля у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрались митингующие, требовавшие отмены режима самоизоляции. На митинге пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело.

 

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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