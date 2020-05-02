Вывозной рейс "Уральских авиалиний" из Армении в Россию запланирован на 3 мая

ЕРЕВАН, 2 мая. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" с россиянами на борту, заблокированными в республике из-за пандемии коронавируса, вылетит из Еревана в Сочи 3 мая в 14:30 по местному времени (13:30 мск). Об этом в субботу сообщает пресс-служба посольства России в Армении.

"Рейс № SVR8672 Ереван - Сочи компании "Уральские авиалинии" вылетает 3 мая в 14:30", - говорится в сообщении.

Билет на вывозной рейс стоит €200. Оплатить билет можно в аэропорту в местной валюте. Возможен только наличный расчет, отмечается в релизе посольства.

"Если у вас есть действующий билет другой российской авиакомпании, необходимо указать код бронирования и номер билета. Рекомендуем также приложить билет в формате PDF или хотя бы сделать его качественное фото. Перелет будет бесплатным при условии договоренностей о взаимозачете между авиакомпаниями. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе", - сказано в сообщении российского диппредставительства.

27 апреля борт "Аэрофлота" доставил из Еревана в Петербурга 119 граждан России.

В Армении за весь период пандемии умерли 33 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся достигло 2 273, около 1,5 тыс. граждан находятся на карантине. В стране с 16 марта действует чрезвычайное положение.