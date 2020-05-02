Экологи призвали утилизировать медотходы больных коронавирусом отдельно от бытовых

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Попадание большого числа медицинских отходов, в том числе масок, на полигоны вместе с пищевыми отходами чревато непредвиденными биологическими последствиями, поэтому нужно создать отдельный вывоз и обезвреживание отходов, зараженных коронавирусом. Об этом заявили экологи порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Отправлять маски в бытовые отходы уже неправильно, так как значительно вырос их объем. Должна приезжать специальная служба и забирать эти отходы у больных людей. Ни в коем случае их нельзя сваливать вместе с пищевыми и другими отходами. Их взаимодействие с органикой вещь непредсказуемая", - сказал председатель правления общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.

По его словам, в начале пандемии количество масок в бытовых отходах было сравнительно небольшим, но в связи со значительным увеличением ее масштабов сильно вырос объем медицинских отходов в мусоре, и теперь эта проблема требует реагирования. Кроме того, в ряде регионов, среди которых и Подмосковье, введено обязательное ношение масок.

"Теперь нужно понимать, куда эти маски девать. Можно сделать так: когда человек дает подписку о карантине, то в нее нужно включить обязательство все свои предметы гигиены выбрасывать в отдельный пакет. Необходимо делать отдельную цепочку вывоза медицинских отходов класса Б", - считает эколог.

При этом он подчеркнул, что обязательством по вывозу таких отходов не стоит дополнительно нагружать регоператоров. "Я считаю, что этим должно заниматься МЧС. Мы дезинфицируем подъезды, а маски зараженных людей сбрасываем в общие баки. В очень большой группе риска сортировщики отходов. Потом эти отходы, если их не сжигать, попадают на свалки, а там чайки, грызуны в поисках пищи, которая рядом с вирусными отходами", - заключил Нагибин.

В желтые пакеты

Медицинские отходы класса Б нужно выбрасывать в желтые пакеты и правильно утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10, добавил главный редактор журнала "Экоград" Игорь Панарин.

"Опасность в том, что свалки могут превратиться в биореакторы и хранилища коронавируса. Лучше организовать оперативный сбор медицинских отходов в специальные контейнеры. Это отходы высокого класса опасности, они подлежат обязательному термическому обеззараживанию, точнее квалифицировать должны вирусологи", - сказал Панарин.

В настоящее время многие региональные операторы занимаются дезинфекцией мусоровозов, контейнеров и линий сортировки. Кроме того, ассоциация регоператоров "Чистая страна" призвала упаковывать маски и медицинские отходы в два пакета и только после этого выбрасывать.