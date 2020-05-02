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Умер экс-мэр Орла и советник губернатора региона

Ефиму Вельковскому был 81 год

ТАСС, 2 мая. Ефим Вельковский, в разные годы занимавший должности мэра Орла, заместителя и советника главы региона, умер в субботу на 82-м году жизни, сообщили ТАСС в мэрии города.

"Ефим Николаевич сегодня умер на 82-м году жизни. Он много лет был мэром города, снискал уважение коллег и горожан", - сказала собеседница агентства.

Информацию подтвердили в пресс-службе правительства Орловской области, уточнив, что последние несколько лет Вельковский был советником губернатора.

Ефим Вельковский родился 20 сентября 1938 года в Брянске (до 1944 года входившем в состав Орловской области). С декабря 1997 по март 2001 года занимал пост мэра Орла, затем до 2009 года работал над улучшением жилищно-коммунального хозяйства и транспорта в должности замгубернатора. С 2010 года являлся советником мэра Орла, с 2014 года - советником губернатора региона, ведущим инспектором по контролю за исполнением поручений главы области. В 2017 году Вельковский удостоен звания "Почетный гражданин города Орла".

Теги
РоссияОрловская область
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