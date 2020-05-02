Индия продлила запрет на международные и внутренние авиарейсы до 17 мая

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мая. /ТАСС/. Индия продлевает запрет на внутренние и международные коммерческие пассажирские авиарейсы до 17 мая. Об этом сообщается в распоряжении, размещенном в субботу на сайте главного управления гражданской авиации страны.

В распоряжении отмечается, что запрет продлевается с учетом принятого накануне правительством Индии решения продлить локдаун - политику строгой изоляции - еще на две недели с 4 мая до 23:59 (21:29 мск) 17 мая из-за распространения коронавирусной инфекции.

"Этот запрет не распространяется на все международные грузовые перевозки, а также рейсы, специально разрешенные главным управлением гражданской авиации", - указывается в документе.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал 24 марта власти всех штатов и союзных территорий обеспечить соблюдение режима строгой изоляции до 14 апреля. Затем этот режим был продлен до 3 мая включительно. 1 мая МВД страны официально сообщило о продлении режима еще на две недели.

Общее число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Индии на утро субботы составило 37 336, число умерших от инфекции - 1 218 человек.