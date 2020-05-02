Первый регион в Германии смягчил ограничения на социальные контакты

БЕРЛИН, 2 мая. /ТАСС/. Федеральная земля Саксония-Анхальт на востоке ФРГ смягчила действующие шесть недель ограничения на социальные контакты, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило в субботу агентство DPA со ссылкой на решение правительства региона.

Согласно действующим правилам, там по улицам можно передвигаться максимум по двое. С понедельника будет разрешено находиться в компании из пяти человек.

В Германии коронавирусом заразились более 161 тыс. человек. В последние недели темпы распространения заболевания замедляются. В Саксонии-Анхальт зарегистрировано около 1,5 тыс. случаев - один из самых низких показателей по стране.