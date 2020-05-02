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Пандемия коронавируса нового типа

В Нижегородской области за сутки выявили 320 случаев заражения коронавирусом

Больше всего зараженных в Нижнем Новгороде, их общее число теперь составляет 1228

ТАСС, 2 мая. Число заразившихся коронавирусом достигло в Нижегородской области 2 443; за последние сутки выявлено 320 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального правительства.

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"По состоянию на 2 мая 2020 года в Нижегородской области подтверждено еще 320 случаев заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Наибольшее число заразившихся зафиксировано в Нижнем Новгороде, где зарегистрировали 1 228 случаев заражения. Также коронавирус выявили у 226 жителей Дивеевского района, 190 жителей Павловского, 74 жителей Починковского района, у 68 человек в Дзержинске, 67 - Кулебакском районе, у 61 - в Кстовском.

По мнению главы региона Глеба Никитина, большое число заразившихся объясняется низким уровнем самоизоляции. "Чем хуже был уровень самоизоляции в прошлом, тем больший рост мы видим сегодня. Любые случаи пренебрежения санитарно-эпидемиологическими правилами оборачиваются печальной статистикой. Только самодисциплина способна переломить негативные тенденции", - отметил он.

В период с 10 апреля по 1 мая за нарушение режима повышенной готовности в области было составлено 4,7 тыс. протоколов в отношении жителей региона. В настоящий момент жителям региона разрешено совершать прогулки на расстояние не более 300 м от дома при условии, что на портале "Карта жителя" будет оформлена соответствующая заявка. Для выезда на дачу жители региона также должны иметь при себе документ, подтверждающий право собственности на участок.

 

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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