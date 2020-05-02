В Нижегородской области за сутки выявили 320 случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 2 мая. Число заразившихся коронавирусом достигло в Нижегородской области 2 443; за последние сутки выявлено 320 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального правительства.

"По состоянию на 2 мая 2020 года в Нижегородской области подтверждено еще 320 случаев заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Наибольшее число заразившихся зафиксировано в Нижнем Новгороде, где зарегистрировали 1 228 случаев заражения. Также коронавирус выявили у 226 жителей Дивеевского района, 190 жителей Павловского, 74 жителей Починковского района, у 68 человек в Дзержинске, 67 - Кулебакском районе, у 61 - в Кстовском.

По мнению главы региона Глеба Никитина, большое число заразившихся объясняется низким уровнем самоизоляции. "Чем хуже был уровень самоизоляции в прошлом, тем больший рост мы видим сегодня. Любые случаи пренебрежения санитарно-эпидемиологическими правилами оборачиваются печальной статистикой. Только самодисциплина способна переломить негативные тенденции", - отметил он.

В период с 10 апреля по 1 мая за нарушение режима повышенной готовности в области было составлено 4,7 тыс. протоколов в отношении жителей региона. В настоящий момент жителям региона разрешено совершать прогулки на расстояние не более 300 м от дома при условии, что на портале "Карта жителя" будет оформлена соответствующая заявка. Для выезда на дачу жители региона также должны иметь при себе документ, подтверждающий право собственности на участок.