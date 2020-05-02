Во Франции собак обучают находить больных COVID-19

ПАРИЖ, 2 мая. /ТАСС/. Французские кинологи проверяют новый способ обнаружения людей, заразившихся COVID-19, обучая собак распознавать запах больных. И хотя пока у инициаторов эксперимента нет уверенности в его успехе, первые результаты, по их словам, выглядят обнадеживающе.

Как сообщает газета Le Parisien, тренировки начались 30 апреля. В них участвуют семь служебных собак (пять из спасательной бригады департамента Сена и Марна и две из корсиканской жандармерии) разных пород, в основном бельгийские овчарки. В качестве образца используются смоченные потом заразившихся коронавирусом компрессы, при этом важно, чтобы их прикладывали до начала лечения и к запаху болезни не примешивались медикаменты. Специалисты утверждают, что данный способ не представляет угрозы заражения для собак, поскольку пока присутствие коронавируса в поту не подтверждено.

"С самого начала эпидемии COVID-19 я подумал об этих собаках, - рассказал возглавляющий ветеринарное подразделение пожарно-спасательной службы Парижа Доминик Гранджан. - У вирусных заболеваний есть запах. Эти собаки привыкли оперировать библиотекой запахов, <...> и добавить к ним COVID-19 было бы вполне логично".

"Итоги первых испытаний обнадеживают, - добавил представитель пожарной службы департамента Сена и Марна Александр Жуссар. - Нужно провести еще ряд тестов <...>, и если сработает - хорошо, а нет - то хотя бы стоило попробовать".

63-летний профессор Национальной ветеринарной школы Альфора признал, что ни он, ни его коллеги не уверены на 100% в том, что результат оправдает ожидания. Он добавил, что пока нет научных публикаций, которые бы подтверждали теорию о влиянии COVID-19 на запах пота. В любом случае, уверен Гранджан, данный опыт "ничего не стоит" и не займет много времени - по его словам, "на обучение собак уйдет примерно неделя, еще неделю будут подтверждать результат".

Он выразил надежду, что в случае успеха к эксперименту присоединится и пожарно-спасательная служба Парижа, руководство которой в последний момент изменило решение и потребовало отозвать двух отобранных для участия в нем собак. По его словам, кинологи могли бы помочь сэкономить время при проверках в аэропортах, морских портах и даже в очередях в супермаркеты.

Научный подход

Параллельно исследователи Университета Корсики, участвующие в этом эксперименте, будут работать над научным подтверждением результатов и доказательной базой. "Мы также хотим при помощи лабораторных методов газовой хроматографии и масс-спектрометрии идентифицировать характерные составляющие [запаха] присущие лишь людям с COVID-19", - заявил Agence France-Presse ветеринар Эмерик Бенар.

Он добавил, что известны примеры обучения собак для обнаружения хронических заболеваний, некоторых видов рака, малярии и даже болезни Паркинсона. В качестве примера он привел и опыт США, где четвероногих использовали для выявления вирусных заболеваний в стадах крупного рогатого скота, и это дало хороший результат.