Салют из более чем 12 тыс. фейерверков произведут в Москве в День Победы

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут наблюдать в День Победы, 9 мая, салют из более чем 12 тыс. фейерверков, запущенных с 15 площадок столицы. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО).

"В День Победы в Москве военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произведут праздничный артиллерийский салют. Салют будет произведен в 22:00 мск на 15 площадках столицы, на 16-й будут размещены 18 пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, расчеты которых осуществят 30 залпов", - говорится в сообщении.

Запуск более 12 тыс. праздничных фейерверков будет произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля "КамАЗ". В небо столицы выпустят фейерверочные изделия более 55 видов, среди них - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысят в диаметре 300 м, сообщили в округе.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы пройдет в текущем году, когда отступит угроза коронавируса. Что касается акции "Бессмертный полк", то из-за пандемии коронавируса она пройдет 9 мая в онлайн-формате: виртуальное шествие будет транслироваться на телеканалах, в интернете и на медиаэкранах.