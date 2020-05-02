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В Ставрополе прошло прощание с главой города Андреем Джатдоевым

На траурные мероприятия пришли сотни жителей

СТАВРОПОЛЬ, 2 мая. /ТАСС/. Церемония прощания с главой города Андреем Джатдоевым прошла в субботу в Ставрополе. Траурные мероприятия посетили несколько сотен жителей города, передает корреспондент ТАСС.

57-летний Джатдоев умер 30 апреля. По информации источника, у чиновника внезапно ухудшилось самочувствие. Причина смерти пока не уточняется, в качестве одной из версий рассматривают проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Панихида и церемония прощания с умершим прошли в соборе Андрея Первозванного, у входа в который стоял казачий почетный караул. Панихиду совершил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. В соборе жители города могли проститься с мэром, при входе на территорию пришедшим раздавали медицинские маски, обрабатывали руки антисептическим средством.

Зайти в храм для прощания и возложения цветов люди могли по очереди, проститься с мэром пришли представители администрации города, краевого правительства, учреждений образования и культуры, предприниматели и жители города. Чтобы избежать массового скопления людей, накануне глава края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram попросил горожан воздержаться от посещения церемонии в храме и сообщил маршрут следования похоронной процессии. В центральной части города и на улицах, ведущих до кладбища, сотни горожан вышли из домов, чтобы проститься с мэром.

Джатдоев похоронен на Игнатьевском кладбище. По информации пресс-службы администрации города, в память о мэре в здании администрации муниципалитета и во всех структурных и отраслевых подразделениях приспущены флаги.

Андрей Джатдоев с 1989 года занимал разные должности в администрации Ставрополя. В 2012 году был назначен главой администрации краевого центра. В 2016 году его повторно избрали мэром города.

Теги
РоссияСтавропольский край
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