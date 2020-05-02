Жителей Северной Осетии призвали участвовать в "Бессмертном полку" со своих балконов

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 мая. /ТАСС/. Жители Северной Осетии, как и ряда других регионов, 9 мая разместят на балконах и в окнах домов портреты погибших родственников в Великой Отечественной войне. Таким образом республика примет участие в акции "Бессмертный полк", сообщил в субботу на онлайн-встрече с журналистами глава республики Вячеслав Битаров.

"Мы ко всем обратимся, чтобы выставили портреты своих родственников на своих балконах, в окнах. И таким образом по всем нашим улицам, по всем населенным пунктам пройдет своеобразный "Бессмертный полк", - сказал она.

Также 9 мая руководитель республики возложит цветы к Вечному огню и на Мемориале Славы, а вечером во Владикавказе будет дан праздничный салют.

"Мы специально ремонтировали площадь Свободы, чтобы не стыдно было провести там Парад Победы, работы велись днем и ночью. И много других мероприятий наметили, чтобы достойно вспомнить героев, которые завоевали эту победу. Но получилось, как получилось", - сказал Битаров, комментируя необходимость отмены мероприятий в связи с коронавирусом.

"Бессмертный полк" - общественная акция, шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской.