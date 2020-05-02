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Пандемия коронавируса нового типа

Во Франции выявили первый случай заражения кошки коронавирусом

У животного наблюдались характерные дыхательные и пищеварительные симптомы заболевания

ПАРИЖ, 2 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Французские ветеринары впервые обнаружили коронавирус у домашней кошки, которой он предположительно передался от хозяина, у которого ранее была диагностирована эта инфекция. Об этом сообщает Национальная ветеринарная школа Альфора (ENVA).

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"Смешанная команда вирусологических исследований <...> выявила первую кошку - носителя SARS-CoV-2 во Франции. Как и в других подтвержденных случаях в других странах, кошка жила с человеком, заразившимся COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении организации.

Специалисты ENVA, Агентства санитарной безопасности (Anses) и Национального института сельскохозяйственных исследований (Inrae) в сотрудничестве с институтом Пастера провели тесты на коронавирус среди домашних животных нескольких жителей столичного региона, у которых врачи подозревали заражение коронавирусом. Один из анализов, взятых у упомянутой кошки, оказался положительным, при этом у животного наблюдались характерные дыхательные и пищеварительные симптомы заболевания.

"Данное исследование впервые позволило подтвердить естественное заражение кошки на территории страны (недалеко от Парижа), вероятно, ее владельцами. На данном этапе исследований можно судить, что вирус трудно передается [этим животным], даже в случае контакта с инфицированными владельцами, - подчеркивается в коммюнике. - Тем не менее, чтобы защитить домашнего питомца, больным COVID-19 рекомендовано избегать прямых контактов с их кошками, носить маску в их присутствии и мыть руки перед тем, как их погладить".

Коронавирус и животные

По данным французских властей, с начала эпидемии из-за коронавируса во Франции умерли свыше 24 тыс. человек. Число подтвержденных случаев инфицирования в стране составляет около 130 тыс.

Ранее в нескольких странах, в том числе в Бельгии, США и Китае, были выявлены случаи заражения коронавирусом у домашних животных, в том числе кошек. На двух фермах в Нидерландах коронавирус был найден у норок, ветеринары отметили у них проблемы с пищеварением и дыханием. Впрочем, исследователи считают, что заражение человека от животного маловероятно.

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