В Перми для преподавателей создали онлайн-конструктор интерактивных заданий

ПЕРМЬ, 2 мая. /ТАСС/. Интернет-центр Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) разработал бесплатный сервис "Удоба", позволяющий педагогам создавать для студентов и школьников 40 различных типов интерактивных заданий. Онлайн-конструктор, которым уже начали пользоваться порядка 300 человек, особенно необходим в условиях дистанционного образования, сообщил в субботу ТАСС разработчик сервиса, сотрудник центра Арсен Боровинский.

"На этом сервисе педагоги сами могут создавать аккаунты и мультимедийные тесты, интерактивные задания и давать их своим учащимся. Дополнительно к заданиям можно создавать информационные ресурсы, включая интерактивные презентации и теоретические тексты со встроенными заданиями, оптимизированными для смартфонов", - сказал он.

По словам Боровинского, сервис построен на базе открытого кода, написанного европейскими программистами, а это значит, что любой другой программист может им воспользоваться и разработать свой продукт. Многие сервисы, которые представлены на рынке образовательных услуг, находятся на иностранных серверах, поддерживают небольшое число типов интерактивных заданий или ограничивают доступный функционал. Конструктором "Удоба" могут воспользоваться как учителя школ, так и преподаватели вузов со всей России.

"Когда начался переход всего мира на дистанционное обучение, эти сервисы "легли" от нагрузки, возникла идея помочь педагогам и создать сервис, при помощи которого можно было бы проводить тестирование", - добавил специалист.

"Удоба" помогает сделать обучение студентов и школьников более интересным, облегчает проверку домашних заданий. Например, можно создать виртуальный тур, отобразить исторические факты на шкале времени, провести и проверить диктант на английском или узнать, как ученик освоил тему. пПри этом педагог видит сколько времени затрачено на выполнение задания и набранные баллы.

ПГНИУ - один из национальных исследовательских университетов России. Первое высшее учебное заведение на Урале, основан в 1916 году. Один из учредителей Ассоциации классических университетов России. На сегодняшний день здесь ведется обучение на 12 факультетах и порядка 80 кафедрах. При университете работает также интернет-центр.